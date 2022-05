Galà a San Patrignano con ballerini Opéra e chef stellato

Attualità

Rimini

| 16:52 - 05 Maggio 2022

Galà delle Stelle.

Torna, alla sua seconda edizione, il 'Galà delle Stelle' a San Patrignano, serata di beneficenza che vedrà protagonisti - domenica 29 maggio - i ballerini dell'Opéra di Parigi e lo chef stellato Massimiliano Mascia del San Domenico di Imola. Il Gala - promosso e a sostegno della 'Midnight Foundation' nella lotta contro l'emangiosarcoma canino - abbina la danza classica a una cena firmata ed è realizzato in partnership con Conad Cia. Sul palco della comunità di recupero riminese, il corpo di ballo dell'Opéra, guidato dal primo ballerino Audric Bezard e vedrà danzare undici stelle con ruoli ricorrenti in coreografie di Nureyev, Balanchine, Bausch, Millepied. Dopo lo spettacolo in auditorium, il pubblico potrà accomodarsi nel grande salone della comunità dove potrà gustare il menù firmato dal giovane chef pluristellato Massimiliano Mascia del ristorante imolese. Proposte basate sulla cucina del territorio, intesa come ricerca delle materie prime e nuove tecniche al servizio della tradizione con l'immancabile presenza del piatto signature ovvero l'uovo in raviolo del San Domenico.