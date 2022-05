Ruota si stacca mentre percorre la Marecchiese e rotola tra le auto

Attualità

Novafeltria

| 16:44 - 05 Maggio 2022

Nella foto l'auto che ha perso la ruota anteriore sinistra.

Procedeva in direzione Rimini-Novafeltria nei pressi del ristorante Tanha quando all'improvviso ha visto rotolare verso di sè una ruota di automobile sulla Marecchiese. Poco più avanti una Lancia Ypsilon a bordo strada senza il pezzo mancante. Un automobilista è stato quindi costretto ad accostare per evitare l'impatto con lo pneumatico. Secondo una prima ricostruzione la ruota anteriore sinistra della vettura si sarebbe accidentalmente sganciata per poi percorrere un breve tratto della provinciale prima di fermare la propria corsa a lato della carreggiata, fortunatamente senza creare alcun danno alle altre auto in transito.