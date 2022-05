Calcio: Pietracuta chiama a raccolta i tifosi per il match promozione col Bellaria

Sport

Pietracuta di San Leo

| 16:23 - 05 Maggio 2022

Giocatori del Pietracuta all'ingresso in campo.



Il Pietracuta Calcio, dopo l'emozionante vittoria al fotofinish a Mercato Saraceno, chiama a raccolta i tifosi per l'ultima partita casalinga della stagione allo stadio Bindi. Domenica (8 maggio) i rossoblu affrontano alle 16.30 il Bellaria Igea Marina: servono 4 punti, in due gare, per la certezza del primo posto nel girone F di Promozione. Il Pietracuta, 4 vittorie e 2 pari nelle ultime 6 gare, con un solo gol al passivo, guida la classifica con 52 punti, a +3 sul Torconca, mentre è oramai fuori dai giochi per il primato il Gambettola, fermo a 45. La squadra guidata da Marco Bernacci sarà l'ostico rivale nell'ultima trasferta dei ragazzi allenati da Fregnani, in programma domenica 14 maggio. Il diretto rivale Torconca sfiderà le due compagini di Riccione, Asar (casa) e Spontricciolo (trasferta), due formazioni alla ricerca di punti salvezza e di punti playout.