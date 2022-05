Alpini Rimini: scorte record con cisterne di birra, attesi a migliaia nel weekend

Attualità

Rimini

05 Maggio 2022

Due alpini arrivati a Rimini.

Gli alpini hanno cominciato a popolare Rimini in occasione del lungo weekend dell'Adunata nazionale che verrà inaugurata ufficialmente venerdì mattina con l'alzabandiera in piazza Cavour alle ore 9. Nei prossimi giorni sono attese centinaia di migliaia di persone, alcune già arrivate in città, anche se il clou è rappresentato dallo sfilamento delle 90 mila penne nere di domenica. Per Rimini si tratta di un vero e proprio 'Ferragosto' a primavera dato che tutti gli hotel sono stati aperti per l'occasione e sono da giorni praticamente al completo. L'azienda di trasporto pubblico Start Romagna ha deciso di raddoppiare le corse della metropolitana di costa che connette gli alberghi con i vari luoghi della manifestazione. I locali pubblici hanno aumentato il personale e, fatto curioso, sono comparsi in città decine di ciclopici tank di birra da 1000 litri pronti a riempire i boccali degli ospiti. Il maggiore movimento di Alpini in queste è ore lo si vede attorno piazza Malatesta dove, oltre ad ospitare la sede della loro associazione, è stata montata la cittadella storica che verrà inaugurata sempre domani alle ore 10. Al suo interno vengono ripercorsi i 150 anni di storia del Corpo degli Alpini, fondato a Napoli con Regio decreto da Vittorio Emanuele II nel 1872.