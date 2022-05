Covid Rimini: 264 nuovi casi e due decessi, +1 terapie intensive

Attualità

Rimini

| 16:17 - 05 Maggio 2022

Bollettino Covid 5 maggio 2022.



Nel riminese si registrano 264 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, 906 totali nei primi quattro giorni di questa settimana. Contando le positività dal lunedì al giovedì, sono in calo rispetto a 7 giorni fa, quando furono 1100, ma anche rispetto a 14 giorni fa quando furono 958.



Nel nostro territorio sono decedute due 87enni, in regione altri 7 decessi, età media 83 anni. Sul fronte dei ricoveri in terapia intensiva, a Rimini risalgono a 4 (+1), in Regione sono 34 (+2). I ricoveri nei reparti Covid scendono a 1330 (-1).



I nuovi contagi sono 4041, tasso di positività al 20,4%.