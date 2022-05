Basket Novafeltria, impresa Blizzard: secondo posto in campionato e il sogno "Flaminio"

Sport

07 Maggio 2022

Nicola Guerra



A Rimini, si sa, la pallacanestro è una vera e propria istituzione, migliaia sono gli appassionati fra giocatori e tifosi, tenuti tutti insieme da un'unica passione: quella per la palla a spicchi.

C'è un campionato che ogni anno si dimostra molto partecipato e seguito dagli aficionados: il torneo Nbu del Comitato Uisp Rimini, l'agguerrita competizione provinciale che dal 1997 permette a centinaia di giocatori di confrontarsi con tante squadre di un livello ben superiore a quello della media dilettantistica italiana (si pensi che il più delle volte è proprio una riminese a giocarsi il titolo Uisp Nazionale).



Quest'anno le partecipanti di Rimini hanno finalmante potuto portare a termine il campionato Nbu dopo i due anni di totale assenza a causa della pandemia.

La regular season 2021/2022, che si è appena conclusa, ha visto classificarsi al primo posto la corazzata Cno Basket Santarcangelo (percorso netto con 0 sconfitte).



Seguono proprio loro, i Novafeltria Blizzard, squadra rivelazione della stagione che con un bottino complessivo di 14 vittorie e 2 sconfitte affronteranno i playoff da seconda classificata. Obiettivo? Entrare tra le prime quattro per giocarsi le Final Four nella bellissima cornice del Palasport Flaminio di Rimini, ma sognare ancor più in grande non è un'utopia. Tutto fa pensare a una vera e propria impresa per Novafeltria, ma questi numeri non sono certo frutto del caso, coach Fabio Podeschi lo sa: "Abbiamo perso la prima partita dell'anno perché la nostra rosa non era ancora al completo. L'altra, contro Cno - che è sicuramente la squadra da battere - l'abbiamo affrontata a testa altissima, persa all'ultimo tiro sulla sirena. Il nostro percorso poteva essere netto, ma siamo comunque contentissimi. Sarebbe fantastico giocare al Flaminio davanti ai nostri tifosi: abbiamo girato tutte le palestre di provincia, che restano il nostro parquet preferito, ma la possibilità di uscire per un attimo dal mondo Minors ci stuzzica non poco".



La forza della squadra gialloblu sta sicuramente nell'essere un gruppo davvero unito, in campo e fuori, oltre ad avere un ottimo settore giovanile dal quale attingere in caso di necessità: "Abbiamo la fortuna di avere anche tanti giovani preparatissimi - continua Podeschi - che molto spesso si allenano con noi. Si pensi che quasi tutta la nostra rosa è composta da ragazzi del posto (Novafeltria, Talamello...), questo ci rende ancora più orgogliosi del risultato ottenuto".

Giocatori, dunque, ma sopratutto amici, anche dopo il suono dell'ultima sirena: "Per noi il post partita è fondamentale - conclude il coach - pizza e birra dopo il match è la prassi, ridiamo e scherziamo anche dopo aver giocato. Molto spesso cerchiamo di coinvolgere anche gli avversari, che non disdegnano quasi mai. L'ambiente che si vive in questo campionato è davvero una cosa unica".



Il quintetto gialloblu affronterà agli ottavi di finale (in casa e in gara unica) i Pantheguns di Viserba venerdì 13 maggio. In bocca al lupo ai ragazzi!



Appuntamento, finalmente, al PalaBlizzard ... Uno, Due, Tre, Blizzard!