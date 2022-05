Sanità: a San Marino nuova Centrale Operativa Territoriale 

Sanità

Repubblica San Marino

16:04 - 05 Maggio 2022

Roberto Ciavatta e Francesco Bevere.

Presentata, a San Marino, la nuova Centrale Operativa Territoriale che, dal 10 maggio, gestirà - attraverso un numero unico - tutte le richieste di assistenza destinate ai Centri per la Salute e agli ambulatori della medicina di base dislocati sul territorio del Titano. All'operatività della Centrale sono stati dedicati dieci operatori sanitari, che avranno il compito di accogliere e mettere a sistema i bisogni degli utenti, orientando la persona verso il servizio o gli uffici di riferimento. Si tratta, osserva in una nota il Segretario di Stato per la Sanità sanmarinese, Roberto Ciavatta di "una prima risposta concreta a uno dei problemi che il Governo e la mia Segreteria in particolare aveva segnalato come prioritari da affrontare. L'auspicio - aggiunge - è quello che possa essere un primo passo per riavvicinare l'utenza ai nostri operatori. Questo è solo un primo passaggio di una più ampia riorganizzazione della medicina di base - conclude Ciavatta - : il prossimo passo sarà il rinnovamento e la ristrutturazione dei centri sanitari di Borgo Maggiore e Murata".