Rimini, ecco il tempo atteso per il weekend dell'Adunata degli Alpini

| 15:40 - 05 Maggio 2022

Darsena di Rimini.





Giornata di domani (venerdì 6 maggio) che trascorrerà all’insegna dell’instabilità mentre il week-end trascorrerà nel segno della variabilità, con momenti più soleggiati alternati a locali fasi di instabilità. Temperature in linea con la media climatologica.





Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 05/05/2022 ore 14:00Stato del cielo: coperto.tra notte e mattino precipitazioni diffuse, con intensità prevalentemente debole-moderata; tra pomeriggio e sera residui piovaschi, specie sulle aree interne della provincia.stazionarie nei valori minimi, compresi tra i +9/11°C, in sensibile diminuzione nei valori massimi, non superiori ai +14/16°C.debole-moderato dai quadranti orientali, in rotazione dai quadranti occidentali in serata.poco mosso, localmente mosso al mattino.alta.Stato del cielo: molto nuvoloso al mattino, maggiori schiarite tra pomeriggio e sera con cieli comunque nuvolosi.: tendenzialmente assenti, possibili residui fenomeni tra notte e mattino, specie sulle aree interne.minime stazionarie o in lieve aumento, con valori per lo più compresi tra i +10/12°C; massime in contenuto aumento, fino a +16/17°C su pianura e costadeboli da Nord-Est.poco mosso al mattino.: medio-alta.Stato del cielo:molto nuvoloso o coperto al mattino, ampie schiarite nel corso del giorno con cieli fino a poco nuvolosi o sereni entro sera.: tra notte e mattino piogge deboli-moderate sparse, con tendenza a concentrarsi sui rilievi nel corso delle ore. Assenti dal pomeriggio.minime senza variazioni di rilievi, comprese tra i +6/8°C dell’Appennino e i +10/12°C della pianura; massime in calo, con valori per lo più compresi tra i +15/17°C.deboli-moderati da Nord-Ovest al mattino, in rotazione da Nord-Est nel corso del giorno.poco mosso, localmente mosso al largo.media.: Residua instabilità nella prima parte della settimana entrante, sembra profilarsi invece una fase anticiclonica accompagnata da stabilità e temperature in aumento dalla metà della settimana.Tutti gli aggiornamenti, con un formato innovativo, son disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook