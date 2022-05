Rimini: aperte le iscrizioni per i centri estivi Multisport Uisp

Sport

Rimini

05 Maggio 2022

I centri ricreativi estivi Multisport 2022 Uisp Rimini.

Tornano i Centri Estivi Multisport Uisp Rimini 2022. Aperte le preiscrizioni per i centri, che si svolgeranno dal 20 giugno a fine agosto, su diverse zone del territorio. Tante proposte rivolte ai bambini dai 3 agli 13 anni, a cura di istruttori qualificati Torna un appuntamento abituale di ogni inizio estate: quello con i Centri Estivi MultiSport Uisp Rimini.



I centri Uisp rappresentano una risorsa sul territorio per quei genitori che, lavorando, non hanno la possibilità di occuparsi a tempo pieno dei propri figli e sono la soluzione ideale per bambini e ragazzi dai 3 agli 13 anni per socializzare, stare all’aria aperta con giochi, divertimento e didattica, il tutto seguiti da istruttori professionisti. I Centri Estivi MultiSport Uisp Rimini si svolgeranno dal 20 giugno fino a fine agosto nella zona di Bellariva Marebello, a Viserba (zona Centro Studi) e a Santa Giustina.



Come sempre, le parole d’ordine dei centri Uisp sono quattro: crescita, benessere, fantasia e creatività. “Attraverso l'esperienza estiva, si valorizzerà il movimento inteso come gioco-sport e avventura, tramite diverse attività motorie, favorendo il rispetto reciproco e delle diversità” racconta Mariagrazia Squadrani, presidente Uisp Territoriale Rimini. “Ad integrare i momenti ludico-sportivi si alterneranno laboratori che libereranno la fantasia e la crescita dei bambini”. Le attività e le uscite saranno moltissime: laboratori manuali, musicali e teatrali, di cucina, modellazione di argilla. Giochi e multi sport all’aria aperta: pallavolo e beach volley, giochi a squadre, basket, giocoleria, frisbee, rugby, orienteering. Uscite al mare e non solo! Per informazioni dettagliate e costi è possibile consultare il sito Uisp Rimini in cui c’è anche la possibilità di procedere con la pre-iscrizione.