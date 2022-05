Baseball, San Marino a Rimini: due vittorie per il primo posto

Sport

Repubblica San Marino

| 15:13 - 05 Maggio 2022

Ferrini e Di Raffaele.





C’è il New Rimini di Mike Romano a stagliarsi all’orizzonte del San Marino Baseball in questo sesto turno di prima fase. I Campioni d’Italia, che poi si recheranno in casa del Crocetta nel weekend successivo, con una vittoria troverebbero la qualificazione matematica alla seconda fase e con due il primo posto.

Le due partite con Rimini sono in programma nella giornata di venerdì 6 alle 19 e sabato 7 alle 15, a meno che l’annunciato maltempo non decida di far slittare orari e giorni.



Doriano Bindi, come hai visto la squadra nello scorso fine settimana a Modena?

“Devo dire che sono state due gare molto tirate, soprattutto la prima. Siamo andati sotto 0-2 e siamo restati in svantaggio per altri tre inning: la reazione però c’è stata ed è stata buona. Sono partite che ci vogliono, bene averle giocate e anche averle portate a casa battendo nei momenti giusti”



Ora due partite con New Rimini, cosa ti aspetti dal weekend?

“Il New Rimini è una squadra giovane e di prospettiva con qualche giocatore più esperto come Bertagnon, Zappone e Pandolfi. L’obiettivo innanzitutto è giocare, sperando in una tregua dal maltempo, e poi vincere quelle partite necessarie a raggiungere matematicamente i nostri primi obiettivi”.



Come stanno gli infortunati?

“Mazzocchi è a posto, ha lanciato anche in Nazionale e sarà presente. Mancherà ancora Epifano, mentre tutti gli altri sono a disposizione”



Quale sarà la rotazione dei lanciatori?

“Proseguiremo con Quattrini e Quevedo. Nella prima partita sempre Luca Di Raffaele primo rilievo: gara eccellente la sua a Modena”