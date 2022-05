Santarcangelo, arrivano gli Alpini: ecco gli eventi del weekend

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 14:57 - 05 Maggio 2022

Bandiere tricolori nel centro storico di Santarcangelo per accogliere gli Alpini.



È tutto pronto per l’arrivo degli Alpini a Santarcangelo, a cominciare dalle vie del centro decorate con bandiere tricolore. Nell’ambito della 93ma Adunata nazionale degli Alpini in programma a Rimini e San Marino dal 5 all’8 maggio, infatti, sabato 7 maggio la fanfara della Brigata alpina “Cadore” sarà a Santarcangelo per una giornata di iniziative dedicate alla cittadinanza.



In mattinata, a partire dalle ore 11, in piazza Ganganelli si svolgerà la cerimonia di onore ai caduti, seguita da una sfilata lungo le vie del centro. In serata, alle ore 21,30, appuntamento nuovamente in piazza Ganganelli per un concerto di cori e musiche alpine. Anche Santarcangelo, dunque, parteciperà ai festeggiamenti per il 150° anniversario della fondazione del Corpo con almeno 80 componenti di una tra le più prestigiose fanfare alpine.



L’arrivo degli Alpini, in ogni caso, non è l’unica iniziativa in programma a Santarcangelo nel fine settimana, che si preannuncia ricco di eventi. Al Supercinema, da venerdì 6 fino a lunedì 9 maggio, sarà possibile vedere i film “Gli Stati Uniti contro Billie Holiday” di Lee Daniels (drammatico, 130’) e “Settembre” di Giulia Steigerwalt (drammatico, 110’).



Nella galleria Baldini della biblioteca, venerdì e sabato dalle 8,30 alle 19 è possibile visitare la mostra “Dal concreto all’astratto: scintille di colore”, personale del pittore Salvatore Pipicella, tra opere astratte, paesaggi e sculture. Al Musas, invece, sabato e domenica dalle 16 alle 20 è aperta “Disegno di Lavoro”, mostra di 21 manifesti illustrati che raccontano di diritti e dignità sul lavoro, realizzata dal collettivo Becoming X – Art+Sound Collective.



Domenica 8 maggio, infine, dalle 9 alle 19 in piazza Ganganelli si rinnova l’appuntamento con “La Casa del Tempo”, il mercatino di antiquariato, modernariato e vintage con libri, tessuti, vinili, soprammobili, arredamento e tanti altri articoli, mentre alle 17,15 presso la celletta Zampeschi prosegue il viaggio di Angelo Trezza nell’Eneide di Virgilio con la lettura dei canti IX e X.