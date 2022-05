Navigare sicuri in rete, alla Baldini il manifesto degli studenti

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:42 - 05 Maggio 2022

L'iniziativa alla biblioteca Baldini.



Nella sala ragazzi della biblioteca Baldini di Santarcangelo affissi i manifesti creati dagli alunni della Franchini per navigare sicuri in rete. I lavori degli studenti sono stati realizzati nell’ambito del concorso “Diffondere la gentilezza” ideato dalla scuola media in occasione dell’Internet Safer Day 2022: sulla base dei valori contenuti nel Manifesto della comunicazione non ostile – fatto proprio anche dall’amministrazione comunale con delibera di Consiglio 26/2019 – le 16 classi della scuola media hanno realizzato una “Cybermap” per la sicurezza in rete.



In dettaglio, ogni classe ha creato un decalogo per giovani navigatori che fornisce indicazioni e consigli utili su come evitare brutti incontri su internet, difendersi da malintenzionati, stalker o cyberbulli che usano la rete per mettere in atto vessazioni, senza tralasciare indicazioni pratiche per proteggersi da potenziali furti di identità, virus, false identità e salvaguardare la propria privacy e reputazIone online.



A vincere il concorso i ragazzi della 2F, il cui manifesto è ora affisso alle pareti della sala ragazzi della biblioteca comunale insieme a altri due poster che raccolgono i lavori di tutte le altre classi partecipanti all’iniziativa: i primi classificati, sono stati premiati dall’Amministrazione comunale con un buono della gelateria Puro e Bio.



All’evento di premiazione dei ragazzi, erano presenti anche la dirigente scolastica Giovanna Frisoni e l’assessore alla scuola e ai servizi educativi Angela Garattoni che ha ringraziato l’istituto e gli studenti per aver donato alla biblioteca uno strumento particolarmente utile ed efficacie per contrastare i pericoli del web.