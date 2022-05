Messa in sicurezza di fiumi e strade, Valmarecchia al centro degli interventi finanziati dalla Regione

Attualità

Emilia Romagna

| 14:34 - 05 Maggio 2022

Uno smottamento avvenuto a Ponte Santa Maria Maddalena, nei pressi del fiume Marecchia, nel marzo 2018.



Via libera, dalla Regione, alle risorse per il quarto stralcio di interventi previsti dal Piano messo a punto dopo l’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il territorio nel 2019. Si tratta di oltre 19milioni e 800mila euro, che serviranno per mettere in sicurezza strade danneggiate da dissesti, rinforzare strutture idrauliche, ricostruire le difese di argini e sponde. In programma anche lavori per migliorare l’efficienza idraulica dei corsi d’acqua, tra cui un maxi-intervento per la sicurezza sul torrente Idice dopo la rotta del corso d’acqua causata dal maltempo che, nel novembre di tre anni fa, colpì l’Emilia-Romagna con alluvioni di portata storica, piogge, neve e mareggiate.



In regione sono 75 i nuovi cantieri programmati per realizzare - o completare - gli interventi necessari a riparare i danni e a superare le criticità ancora aperte. I lavori interesseranno una sessantina di località distribuite su tutto il territorio, dalla montagna al mare.



GLI INTERVENTI NEL RIMINESE A Casteldelci, con 30mila euro si finanzia il ripristino della copertura del palazzo comunale danneggiata dagli eventi meteo del novembre 2019.



A Montescudo-Montecolombo e Coriano sono previsti interventi di mitigazione del rischio idrogeologico tra gli abitati di Cavallino e Cà Sensoli, finanziati con 400mila euro.



A Pennabilli con 200mila euro si finanzia il consolidamento del versante, per la mitigazione del rischio idrogeologico, nei pressi della località Cà Berbece.

A San Leo 500mila euro per completare il consolidamento dei versanti nei bacini di Fosso Campone e Fosso Seripa con il ripristino e l’integrazione delle opere di difesa del suolo, mentre 500mila euro, in località Ponte Santa Maria Maddalena, per il ripristino e la messa in sicurezza della briglia sul fiume Marecchia.



Infine, a Verucchio e Poggio Torriana, sono previsti due interventi: uno finalizzato al consolidamento delle opere idrauliche nel tratto ricompreso tra ponte Santa Maria Maddalena e Ponte Verucchio, l’altro ad integrazione del consolidamento e della stabilizzazione delle spalle del Ponte della Strada provinciale 14 Santarcangelese sul fiume Marecchia, finanziati rispettivamente con 400mila e 600mila euro.



In totale la Regione destinerà alla Provincia di Rimini 2 milioni e 630.000 euro.