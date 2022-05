Rimini, sorpreso a rubare una bici nel parcheggio di un hotel

Cronaca

Rimini

| 14:28 - 05 Maggio 2022

Foto di repertorio.



Un ragazzo, di cittadinanza italiana, è stato sorpreso e arrestato dalla Polizia Locale mentre tentava di rubare una city bike all’interno del parcheggio di un hotel. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio (mercoledì 4 maggio), quando la squadra giudiziaria della Polizia Locale in servizio nella zona di viale Regina Elena lo ha notato, mentre tagliava la catena con la quale la bicicletta era legata, utilizzando delle tronchesi.



Gli agenti hanno quindi fermato il giovane mentre si stava allontanando frettolosamente dall’albergo, all’altezza del sottopasso di via Monti. Alla vista della Polizia Locale, ha consegnato spontaneamente le tronchesi utilizzate per compiere il furto della bicicletta.



Le successive indagini svolte hanno permesso di appurare che la bicicletta era stata rubata ad un turista austriaco in vacanza a Rimini che ha poi sporto denuncia per il furto subito.