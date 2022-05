Turismo: fiere Sia e Sun, ricco calendario di eventi dal 12 al 14 ottobre

Turismo

Rimini

| 14:15 - 05 Maggio 2022



Una sorta di "accademia dell'accoglienza all'aria aperta". E' quella che andrà in scena alla Fiera di Rimini, dal 12 al 14 ottobre prossimi, in occasione di "Sia Hospitality Design" e "Sun Beach&OutdoorStyle", i saloni dedicati all'Hôtellerie e al Turismo all'aria aperta e balneare in programma nella città romagnola in contemporanea al "TTG Travel Experience".



Le due rassegne punteranno sulla formazione professionale con un fitto calendario di seminari e convegni per trasferire ai professionisti del turismo gli strumenti di conoscenza utili a competere sul mercato. In agenda temi che andranno dal rinnovo delle concessioni balneari alla sicurezza, dall'ecologia alla ristorazione, dall'innovazione all'accessibilità.



Novità dell'edizione 2022 di "Sia Hospitality Design" la 71/a, l''ingresso nella kermesse della filiera del turismo all'aria aperta, che si lega al recente accordo di collaborazione siglato da Italian Exhibition Group - la società di gestione della Fiera di Rimini - e Faita-Federcamping. Sun, giunto alla 40/a edizione, porterà alla ribalta le nuove tendenze per la vacanza in spiaggia e tutte le soluzioni innovative di prodotti e servizi. Sia e Sun si svolgeranno in contemporanea, oltre che al "TTG Travel Experience", anche con la seconda edizione di Superfaces, salone dedicato a materiali e superfici innovative per architettura e interior design e con l'11/a edizione di Ibe-ntermobility and Bus Expo, salone del trasporto passeggeri e della mobilità interconnessa e green.