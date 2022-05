Verucchio, la stagione del teatro Pazzini si chiude con Lodo Guenzi

Eventi

Gran finale di stagione per il teatro Pazzini di Verucchio che conclude la stagione teatrale 21/22 con un appuntamento di teatro contemporaneo: ad aprire il sipario per l’ultima volta sabato 7 maggio 2022 (ore 21,15) è la compagnia teatrale Kepler 452 in Capitalismo magico con in scena i due attori della compagnia, Lodo Guenzi, Nicola Borghesi e un pianoforte. La compagnia si è contraddistinta fin dall’inizio per la sua ricerca artistica che ha portato il gruppo fuori dai teatri, nelle strade e nelle periferie per osservare la realtà attraverso la lente della scena.



Capitalismo magico è una passeggiata di due amici di una vita, soli in scena, Nicola Borghesi e Lodovico Guenzi storditi e disorientati nell’alba dei trent’anni, alla ricerca di ciò che nella realtà ancora pulsa di una viva, inspiegabile, perturbante magia. E’ il tentativo di accendere un fuoco partendo da poche scintille e guardarlo ardere rapiti per poi pensare, anche solo per un istante che, forse, un’alternativa da qualche parte c’è.