Da 'buco nero' a primo Condhotel della Riviera: rinasce a Riccione l'albergo Casadio

| 13:24 - 05 Maggio 2022

Il Comune di Riccione, Ufficio edilizia privata, ha notificato questa settimana l'accoglimento definitivo della pratica che darà vita al primo condhotel della Provincia di Rimini. Sarà a Riccione la prima struttura in Riviera ad avvalersi della nuova normativa regionale sui condhotel, che ha introdotto in Emilia-Romagna una sorta di formula ricettiva mista, prevedendo nelle strutture alberghiere la presenza di camere classiche e appartamenti. La legge regionale è stata approvata nel 2019 e il Comune di Riccione ha subito recepito nel proprio regolamento edilizio la formula del condhotel con l’obiettivo di favorire e incentivare le strutture a riqualificarsi migliorando la qualità dell'offerta ricettiva della città. La prima pratica edilizia sul modello proposto dalla regione Emilia Romagna è stata quindi licenziata dal Comune di Riccione per l’Hotel Casadio che diventa una struttura mista alberghiera e abitativa.



"Dare nuovo impulso alle strutture ricettive esistenti, attraverso interventi di riqualificazione che consentano di andare il più possibile incontro alle esigenze dei turisti: questo è l’obiettivo della legge regionale sui Condhotel - ha spiegato l'assessore al Turismo della Regione Emilia Romagna, Andrea Corsini -, per la quale, come Regione Emilia-Romagna, abbiamo lavorato e in cui crediamo fortemente per l’impulso che potrà dare all’offerta turistica della nostra regione. Una ricettività diversificata e sempre più di qualità è il presupposto fondamentale per potenziare l’attrattività, e in questo la nostra ospitale riviera conferma ancora una volta la propria leadership."



"Costruito tra la fine degli anni Cinquanta e i primissimi anni Sessanta, il Casadio era diventato un buco nero - ha chiarito il sindaco di Riccione, Renata Tosi -. tanto che l’ultima stagione di attività risale al 2013 e da allora era rimasto fuori mercato. Come amministrazione e come assessore all'urbanistica ho visto subito in questa legge regionale, voluta fortemente per il rilancio del turismo qualificato, un'occasione per Riccione. Abbiamo modificato il regolamento e recepito la legge che oggi diventa realtà con il primo condhotel della Riviera, ovvero appartamenti turistici e struttura alberghiera annessa". Come è noto, la nuova formula dei condhotel prevede una convenzione tra la proprietà e il Comune affinché vengano garantiti i servizi alberghieri e residenziali in comune, come ad esempio la hall o la piscina.