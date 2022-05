Alunni delle scuole alla scoperta delle radici di Riccione: i risultati in mostra alla biblioteca

Attualità

Riccione

| 13:17 - 05 Maggio 2022

Biblioteca comunale di Riccione.



Dal 7 al 20 maggio, la biblioteca comunale di Riccione ospita la rassegna finale e la mostra delle scuole aderenti al progetto, dal titolo "C’era una volta… Riccione. Abitare le proprie radici per orientarsi nel presente e nel futuro".



Il progetto, attivato come ogni anno dal Comune di Riccione, Settore Servizi alla Persona, Area educativa e scolastica, si è allineato al Centenario della città (1922-2022). Durante l’anno scolastico gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie, hanno scoperto Riccione attraverso le sue ville, edifici, parchi e il suo patrimonio artistico-culturale. I ragazzi hanno compreso come la storia locale possa diventare un mezzo per approfondire la storia generale. Il recupero delle proprie radici ha contribuito a sostenere una forte identificazione con il luogo d’appartenenza.



Dal 9 maggio sono così in calendario visite delle scuole primarie aderenti al progetto, pomeriggi rivolti alle famiglie dei bimbi delle scuole dell’infanzia comunali secondo turni programmati, letture e recitazioni di poesie, performance teatrali e musicali il 28 maggio al Palazzo del Turismo.



La mostra è a ingresso libero e resta aperta al pubblico con i seguenti orari: il lunedì dalle ore 14:00 alle ore 18:30, dal martedì al sabato dalle ore 9:00 alle 18:30.





Informazioni: Biblioteca comunale tel. 0541 600504