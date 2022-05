Moto: Aprilia 'sfila' a Misano, evento con i piloti Espargarò, Vinales e Savadori

Sport

Misano Adriatico

| 12:53 - 05 Maggio 2022

Misano World Circuit.



Sabato 7 maggio tornano le moto in pista al Misano World Circuit, teatro dell’Aprilia All Stars, la grande festa delle moto e dei campioni Aprilia che richiamerà migliaia di appassionati. Sarà show nel paddock con l’animazione e la musica delle star di Radio DeeJay e M2O. Sul palco saliranno i piloti di Aprilia Racing, Aleix Espargaró, Maverick Viñales e Lorenzo Savadori, per incontrare i loro fans, firmare autografi e rispondere alle domande dei conduttori, alternandosi con alcuni tra i più grandi campioni della storia di Aprilia, guidati dal pluricampione del mondo Max Biaggi. Gli stessi campioni, attuali e del passato, saranno protagonisti anche in pista.