Torna la passeggiata in bici lungo le ecovie di Misano

| 12:44 - 05 Maggio 2022



Domenica (8 maggio) dopo due anni di stop a causa dell’emergenza Covid, torna “Misano In Bici”, una passeggiata in bicicletta lungo le EcoVie di Misano. L’evento, organizzato dal Comune di Misano in collaborazione con tutti i comitati cittadini di Misano Adriatico e con l'associazione Valle del Conca, si svolgerà in occasione dell’iniziativa nazionale FIAB Bimbinbici.



La partenza è fissata alle 9.30 da piazzale Roma, ma i partecipanti potranno partire da ognuno dei punti di ritrovo individuati lungo il percorso. Da piazzale Roma, infatti, si proseguirà per Misano Brasile, Villaggio Argentina, Scacciano, Misano Monte, Misano Cella. Proseguendo lungo la EcoVia del Conca, si toccheranno poi Santamonica, Belvedere, Portoverde e, per finire, il Parco Mare Nord, dove si terrà un picnic conclusivo.



Nella giornata di domenica ci sarà anche il Mercatino dei prodotti artigianali a Portoverde, a cura della locale associazione commercianti.