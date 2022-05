Percorso naturalistico tra Rio Besanigo e Rio Melo, incontro a Coriano

Attualità

Coriano

| 12:21 - 05 Maggio 2022

Sindaco Spinelli, Claudio Angelini e l'assessore Pazzaglia.

Nella mattinata del 4 maggio si è svolto un incontro tra il sindaco di Coriano Domenica Spinelli, gli assessori Pazzaglia e Bianchi con Claudio Angelini di Riccione, promotore insieme ad alcuni amici, del percorso sul Rio Besanigo e Rio Melo tra Riccione, Coriano e Montescudo.



Angelini era stato già nel 2020 a colloquio con l'amministrazione comunale corianese per avanzare la proposta di regolarizzare il percorso e quindi è stato illustrato l'iter che il Comune di Coriano sta seguendo per la riqualificazione ambientale del torrente Marano e del Rio Melo, in concerto con la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Rimini e i Comuni di Rimini e Riccione.



Dopo l'incontro in Provincia del 22 marzo, è stata redatta una bozza di protocollo d'intesa con Regione, Provincia e Comuni interessati: esso prevede inizialmente che la Regione provveda alla realizzazione di una strada di servizio per interventi di sicurezza idraulica, poi la Provincia progetterà un percorso storico-naturalistico con la collaborazione dei Comuni interessati che metteranno a disposizione studi e progetti già realizzati.



Presso la Provincia di Rimini è stato istituito un tavolo di coordinamento tra i soggetti firmatari del protocollo.



Nell'attesa degli interventi regionali e provinciali, verrà evidenziata ogni situazione di degrado e inquinamento lungo il Rio Besanigo e il Rio Melo, chiedendo la collaborazione delle Guardie ecologiche convenzionate con il comune di Coriano e dei Carabinieri Forestali, con interventi puntuali dove ci sono sversamenti, abbandoni di rifiuti come eternit, plastiche, ecc.



L'obiettivo è sempre quello di valorizzare l'immagine del territorio, attraverso le sue peculiarità, tra cui l'ambiente, che va sempre tutelato, e la possibilità di sviluppare un turismo esperienziale che passa anche attraverso sentieri in natura.