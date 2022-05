Percorso 'Green' alle Befane di Rimini per la sostenibilità ambientale

Attualità

Rimini

| 12:12 - 05 Maggio 2022

Immagine di repertorio.

Sensibilizzare il proprio pubblico per la promozione di buone pratiche 'green' all'insegna della sostenibilità ambientale e della salute. Le Befane Shopping Centre di Rimini, dal 7 al 22 maggio 2022, ospita e promuove "Eco-lution" (ecologia + revolution) un progetto di CBRE, leader mondiale nella consulenza immobiliare, nato per coinvolgere in maniera diretta i clienti e il pubblico del Centro commerciale, premiandoli per le loro scelte più sostenibili nel campo degli acquisti e nello stile di vita.



Grazie a questo progetto Le Befane proporrà ai propri clienti degli obiettivi da raggiungere attraverso una serie di otto azioni e definendo un "percorso green" in otto tappe ispirato agli stili di vita sostenibili e al rispetto per l'ambiente. Per premiare i comportamenti ecosostenibili, Le Befane regalerà Gift Card da utilizzare presso i propri punti vendita: da 10 Euro per chi completerà almeno 7 delle 8 azioni proposte; da 20 Euro per chi invece ne completerà 8 su 8. Una bella sfida!



Ma quali sono queste otto azioni 'green'?



Tra esse: una passeggiata da fare nell'arco della settimana di minimo 10mila passi; raggiungere Le Befane con un mezzo di trasporto alternativo all'auto; effettuare acquisti di prodotti green o a km zero offerti dai negozi del Centro. Sono state inoltre programmate delle giornate dedicate alla raccolta differenziata di prodotti di riciclo e momenti di approfondimento sul corretto conferimento dei rifiuti; ma anche quiz a tema sostenibilità e campagne di comunicazione social volte a promuovere stili di vita più attenti e sostenibili. Non poteva mancare l'evento green per la Festa della mamma. Per saperne di più: ecolution.life/lebefane/



Come si partecipa?

Nei fine settimana del 7-8, 14-15, 21-22 maggio dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19 saranno presenti all'interno de Le Befane delle hostess dedicate alla spiegazione del progetto e ad un eventuale supporto al pubblico che desiderasse partecipare. Qui il regolamento completo.





Completa questa iniziativa anche Save the Farm, un progetto ambientale grazie al quale sarà possibile 'adottare' alberi da frutto biologici, incentivando e promuovendo l'agricoltura sostenibile. Come? Seguendo le indicazioni presenti sul sito www.biorfarm.com e ricevendo poi la frutta fresca del proprio albero.