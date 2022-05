Elezioni a Coriano, entro il 16 maggio la domanda per fare gli scrutatori

Attualità

Coriano

| 11:52 - 05 Maggio 2022

Ingresso del Municipio di Coriano.

Anche per questa tornata elettorale, ovvero le elezioni per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale di Coriano, che si svolgeranno domenica 12 giugno 2022, la Commissione Elettorale Comunale presieduta dal sindaco Domenica Spinelli verrà convocata tra il 18 e il 23 maggio prossimi per nominare gli scrutatori che verranno assegnati ad ognuno dei 9 seggi del territorio.

Tale scelta verrà presa dalla Commissione Elettorale basandosi anche sulla disponibilità di coloro che da oggi potranno dare un'esplicita disponibilità per tale incarico.





Tutte le informazioni, l'avviso e il modulo da presentare sono disponibili sul sito dell'ente, bisognerà presentare domanda al Protocollo del Comune di Coriano entro e non oltre le ore 12,30 del 16 maggio 2022 e, ricordiamo, che è fondamentale essere già iscritti alla lista degli scrutatori.





È attiva la possibilità di effettuare domanda del voto domiciliare per coloro che, affetti da infermità che rendono impossibile l'allontanamento dall'abitazione, desiderino comunque partecipare alla consultazione elettorale. Tale servizio dovrà essere richiesto entro e non oltre il 23 maggio 2022.





Per quanto riguarda la possibilità di voto di coloro che per motivi collegati all'infezione da COVID19 non potranno recarsi presso i seggi, il comune è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di un apposito DL emanato dal Consiglio dei ministri e di cui daranno notizia nei prossimi giorni.