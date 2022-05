Riccione, nuovo percorso pedonale in via Finale Ligure

Attualità

Riccione

| 11:34 - 05 Maggio 2022

Immagine di repertorio.

Un passaggio più agevole in completa sicurezza per gli alunni della scuola primaria Annika Brandi e i residenti del quartiere. La giunta comunale, a completamento dei lavori di riqualificazione in corso in viale Finale Ligure, ha dato il via libera alla realizzazione di un nuovo percorso pedonale che servirà a superare il dislivello dovuto alla presenza di una falesia nei pressi del plesso scolastico. Il progetto di fattibilità definitivo ed esecutivo è stato approvato ed entro il mese partiranno i lavori per un importo di 78.000 euro. A collegare viale Portofino a viale Finale Ligure verrà predisposta alla base della falesia un marciapiede che collegherà con una rampa di scala metallica, attraverso corrimano e pedane in legno, l'ingresso posto al retro della palestra della scuola. Per illuminare in modo ottimale il percorso verrà inoltre installato un impianto di illuminazione a Led.



Per l'amministrazione "Si tratta di un significativo e sostanziale intervento che grazie ad un nuovo accesso strutturato per superare l'attuale dislivello della falesia consentirà agli studenti e ai residenti dell'intero quartiere un passaggio comodo e ordinato. Intervento che rientra nei definitivi lavori di riqualificazione di viale Finale Ligure che, si ricorda, prevedono il rifacimento dei marciapiedi, nuova illuminazione, alberature, piste ciclabili e lavori in sottosuolo come i punti di raccolta delle acque bianche".