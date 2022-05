Gli alpini arrivano anche a Montecopiolo, una giornata tra canti e visita al Santuario dell'Eremo

Eventi

Montecopiolo

| 10:42 - 05 Maggio 2022

Immagine di repertorio.

In occasione della 93^ Adunata Nazionale degli Alpini, anche Montecopiolo vedrà la presenza di un folto gruppo di alpini e accompagnatori, così si estenderanno a tutta la provincia, dal litorale riminese sino all'appennino, le manifestazioni di affetto ad accoglienza verso gli ospiti. Con l'evento patrocinato dal Comune di Montecopiolo, che si avvale della collaborazione del Club Alpino Italiano sezione di Rimini e dell'Associazione Arma Aeronautica sezione di Rimini, la comunità montecopiolese ospiterà Sabato 7 maggio 2022 il Coro ANA Sezione di Varese ed il Coro La Baita del Gruppo Alpini di Carate Brianza, sarà inoltre presente una rappresentanza del Gruppo Alpini di Mombello-Zenevreto. Gli ospiti avranno modo di visitare Montecopiolo - recentemente entrata nella provincia riminese - e di conoscere le bellezze paesaggistiche dei monti che la circondano salendo sino al Santuario della Madonna del Faggio ove si concluderà la giornata con la celebrazione della Santa Messa.



Questo il programma della manifestazione



Sabato 7 maggio 2022

12.00 Arrivo Cori Alpini presso municipio di Montecopiolo, benvenuto del Sindaco Pietro Rossi, incontro con la cittadinanza ed associazioni;

12.25 Monumento ai caduti in via Montefeltresca, onori ai caduti, deposizione corona, preghiera ai caduti, esecuzione di un canto.

13.00 Calvillano, piazza della fontana, incontro conviviale con la cittadinanza ed esecuzione canti alpini.

14.30 Santuario dell'Eremo, visita e celebrazione della Santa Messa con accompagnamento dei cori alpini.

L'accesso alla manifestazione, nel rispetto delle norme in vigore, è aperto a chiunque voglia partecipare dimostrando la simpatia verso gli Alpini, ancor più sventolando un proprio tricolore lungo le vie della cittadina. In caso di maltempo il programma potrà avere delle variazioni.