Riccione, rapinarono turista di un orologio da 8000 euro: in manette tre pluripregiudicati

Cronaca

Riccione

| 09:56 - 05 Maggio 2022

Immagine di repertorio.

Avevano rapinato a Riccione un turista 80enne di un prezioso orologio del valore di circa 8000 euro. Tre persone sono state arrestate dai Carabinieri della Perla Verde alle prime luci dell'alba di oggi a Napoli e Rimini: due sono in carcere, una ha l'obbligo di dimora. I destinatari del provvedimento sono tre pluripregiudicati campani ritenuti, a vario titolo, responsabili della rapina di un Bulova nel maggio 2021.

Le minuziose indagini dei Carabinieri hanno permesso di ricostruire tutte le fasi dell'episodio, grazie anche all'utilizzo delle telecamere di sorveglianza. Il turista, in auto in attesa della moglie, era stato avvicinato con una scusa da un uomo. Un breve scambio di battute utile allo sconosciuto per identificare il prezioso orologio. Il turista era stato poi pedinato fino a via Santorre di Santarosa, dove poi è stato rapinato con violenza da due ragazzi in scooter.

I Carabinieri hanno individuato prima il basista, residente a Rimini, che aveva preso un'auto a noleggio proprio per aiutare i due rapinatori. In seguito anche questi ultimi sono stati identificati e si trovano in carcere a Napoli.