Villa Verucchio, sequestrati 39mila prodotti con loghi di squadre di calcio

Verucchio

| 08:54 - 05 Maggio 2022

La merce sequestrata dalla Finanza.

Sequestrati 39mila prodotti di merchandising ritenuti contraffatti a Villa Verucchio. La Guardia di Finanza di Rimini ha scoperto il materiale in due negozi limitrofi. La merce, tra cui accendini, cartoncini per confezione, penne ed adesivi, aveva i loghi di squadre di calcio di Serie A e della Nazionale.

Durante alcuni controlli in un negozio le Fiamme Gialle hanno trovato decine di accendini con i loghi di una squadra di calcio. In altro negozio nelle vicinanze sono stati trovati e sequestrati oltre 38mila oggetti di merchandising ritenuti contraffatti. I titolari dei due negozi sono stati denunciati per contraffazione e ricettazione.





"L’operazione di servizio" si legge nella nota delle Fiamme Gialle "si colloca nel piano degli interventi finalizzati a preservare il mercato dei beni e dei servizi, contrastando la diffusione di prodotti contraffatti e potenzialmente insicuri, a tutela dei consumatori, dell’economia legale e delle imprese che rispettano le regole. Dal Comando Provinciale di Rimini ricordano che la contraffazione è un moltiplicatore d’illegalità, per cui contrastare efficacemente il fenomeno contribuisce a creare le condizioni per rafforzare la competitività dei produttori. A ciò si aggiunge il fatto che la produzione e la commercializzazione di prodotti non genuini e non sicuri, oltre ad essere pericolosi, sono fonte di significative perdite di gettito fiscale che si traducono in una diminuzione della crescita del Paese. "