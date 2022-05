Rimini Calcio, scivolone a Carpi (3-0). Le pagelle di Giorgia Bertozzi

Sport

Rimini

| 20:26 - 04 Maggio 2022

Il Carpi ha appena segnato l'1-0 (foto Venturini).





Dopo aver rifilato tre reti al Ravenna, il Carpi fa altrettanto al Rimini. Per i biancorossi di Gaburro un inatteso stop reso meno amaro dal crollo del Ravenna, superato dalla Sammaurese: Rimini dunque primo a +6, con tre partite da giocare, sulla coppia Ravenna-Lentigione. Al Cabassi di Carpi è Lordkipanidze il primo a rendersi pericoloso, con un bolide alto sopra la traversa (foto 1 gallery). Al 17' emiliani in vantaggio con Raffini dopo una prima parata di Marietta su Calanca. La reazione del Rimini è buona, con quattro occasioni costruite: al 31' Ferrara scheggia la traversa, al 38' Ferretti salva su Piscitella, un minuto dopo Tonelli calcia di poco a lato. Al 41' è Germinale a non capitalizzare un'opportunità a tu per tu con Ferretti.



Nella ripresa il Carpi raddoppia con un diagonale di Ghizzardi, una rete che taglia le gambe ai ragazzi di Gaburro. Marietta con una grande parata su Lordkipanidze tiene il risultato ancora in bilico, ma il Rimini non reagisce e non costruisce occasioni, subendo il tris nel recupero da Sivilla.



LE PAGELLE



Marietta 5: pasticcia con Haveri in occasione del raddoppio del Carpi. Molto bene invece qualche minuto dopo sulla conclusione angolata di Lordkipanidze. Sul 3-0 il tiro è ravvicinato, ma la parata del tutto inefficace.

Lo Duca 6: Il più lucido in difesa nonostante davanti abbia un pimpante Togola. Regge l’urto con intelligenza, utilizzando mestiere e velocità.

Pietrangeli 5,5: Ogni volta che il Carpi va in verticale sono dolori. Ci mette la sua solita fisicità, ma basta solo a sbrogliare qualche mischia

(17' st Contessa 5,5: entra con il piglio giusto, ma la partita è già compromessa).

Panelli 5: non riesce a contrastare Ruffini, che detta legge nell’area biancorossa.

Haveri 5: in occasione del secondo gol del Carpi lascia strada con troppa facilità a Ghizzardi che arriva facilmente al tiro. Anche nel primo tempo ha fisico e corsa, ma non è mai lucido nelle scelte.

Tanasa 5: la solida diga, ma stavolta c’è qualche perdita. Senza la sua “roccia” al top, il centrocampo biancorosso diventa facile da saltare

(36' st Arlotti sv: minuti finali all’assalto, senza però mai trovare lo spunto).

Tonelli 6: come nell’ultimo periodo di questa stagione è il più in forma dei biancorossi e soprattutto sa sempre cosa fare e dove dare il pallone. Non poco per un Rimini che sembra avere perso la bussola. Un brutto contrasto lo costringe a lasciare il campo.

(12' st Greselin 6: In miglioramento rispetto alle ultime prove, anche se di testa si mangia un gol che poteva riaprire la sfida. Tra le poche note tendenti al positivo di questa giornata).

Piscitella 6: buon primo tempo, impreziosita da quella che resta la migliore occasione del Rimini ben parata da Ferretti. Cala vistosamente alla distanza e Gaburro gli preferisce Andreis per il finale.

(27' st Andreis s.v.: c’era tanta aspettativa, ma non incide).

Gabbianelli 5: come Piscitella dà il meglio nel primo tempo, con qualche pallone al bacio e tanta corsa a portare via gli avversari ai compagni. Non pervenuto nella ripresa.

Ferrara 5,5: ci mette tanto impegno, scheggia la traversa ed è quello che prova di più il tiro, ormai merce rara in casa Rimini. In rare occasioni trova la lucidità necessaria per incidere davvero.

(21' st Tomassini 5: Già rivederlo in campo è un buon segno. Per qualcosa di più attendiamo le prossime gare).

Germinale 5: Davanti lotta come sempre, ma stavolta non raccoglie nulla. Troppo lento a girarsi in un paio di occasioni davanti alla porta che avrebbero richiesto altre caratteristiche.

All. Gaburro 5: Non trova la chiave per riavviare il suo Rimini, ormai lontano parente di quello visto nella prima parte di stagione. Prova più volte a cambiare giocatori e assetto, ma non riesce niente. Problema di testa o di gambe, toccherà a lui capirlo per porvi rimedio prima di gettare alle ortiche una stagione fin qui sontuosa.



Athletic Carpi - Rimini 3-0



AT. CARPI (4-3-3): Ferretti; Ghizzardi, Calanca, Boccaccini, Montebugnoli; Lordkipanidze, Bogarello (43' st Bottalico), Bolis (39' st Aldrovandi); Villanova (1' st Carrasco), Raffini (35' st Sivilla), Togola (48' st Dipinto).

In panchina: Lusetti, Uni, Aldrovandi, Crotti, Bottalico, Dipinto, Sivilla, Vigolo, Carrasco.

All. Bagatti

RIMINI (4-2-3-1): Marietta; Lo Duca, Pietrangeli, (17' st Contessa) Panelli, Haveri; Tanasa (36' st Arlotti), Tonelli (12' st Greselin); Piscitella (27' st Andreis), Gabbianelli, Ferrara (21' st Tomassini); Germinale.

In panchina: Piretro, Contessa, Cuccato, Deratti, Andreis, Callegaro, Greselin, Arlotti, Tomassini.

All. Gaburro.



ARBITRO: Remondino di Palermo.

RETI: 17' pt Raffini, 4' st Ghizzardi, 50' st Sivilla.

AMMONITI: Pietrangeli, Tanasa, Ghizzardi, Aldrovandi