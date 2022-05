Calcio Eccellenza, riscatto Fya Riccione: 3-1 al Cittadella Vis Modena

Sport

Riccione

| 18:47 - 04 Maggio 2022

Carnesecchi.





La Fya Riccione ha vinto la seconda partita degli spareggi promozione. Allo stadio Nicoletti ha piegato 3-1 il Cittadella Vis Modena. A segno all'11' Carnesecchi e al 16’ Cannoni – entrambi i gol sul deviazione vincnete su cross dalla destra – Trombetta al 34' ha accorciato le distanze, al 52' il tri di Mingucci per la Fya. Nella prima sfida il Rcicone è stato sconfitto dsal Corticella. Domenica i biancazzurri riposano: in campo Cittadella – Corticella. Presente in tribuna l'ex patron di Fya e Rimini Giorgio Grassi.



LE FORMAZIONI



Fya Riccione: Mordenti, Mingucci, Ceccarelli, Cannoni, Maggioli, Valeriani, Tamagnini, Enchisi, Scarponi, Sartori, Carnesecchi. A disposizione: Sodani, Ripa, Merciari, Pigozzi, Scotti, Notaro, Sapucci, Capicchioni, Bardeggia. All. Taccola



Cittadella Vis Modena: Chiossi; Boilini, Farina,Vezzani, Pappaianni; Caselli,Vernia, Binini; Iori;Trombetta,Notari. A disposizione: Maniglio,Gobbi, Galanti, Ferrari, Gollini, Ferrara, Napoli, Rocchi,Covili. All. Salmi