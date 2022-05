Pennabilli diventa un grande giardino colorato con il ritorno della fiera Mercato Verde

Eventi

Pennabilli

| 16:57 - 04 Maggio 2022

Torna Mercato verde a Pennabilli.



La Pro Loco Pennabilli organizza per domenica 8 maggio l'edizione 2022 di Mercato Verde, nel centro storico. Il borgo riminese diventerà un giardino colorato dove acquistare piante ornamentali e da frutto, rose antiche, bonsai, piante grasse, erbe aromatiche e officinali e ogni varietà che potrà soddisfare i gusti degli amanti di orti e giardinaggio. Non mancheranno le attrezzature e gli arredi per gli esterni e le macchine da giardino. Alcuni espositori proporranno prodotti tipici del territorio quali miele, marmellate, dolciumi, salumi, formaggi, grani antichi e paste. Un settore della Fiera sarà riservato agli artigiani della Valmarecchia che esporranno i loro manufatti: materiali per cucina in legno, cesteria, penne artigianali, lavori all’uncinetto, saponi, oli e creme.



Molte le attività organizzate: per i più piccoli, Silvia Bucci terrà un workshop alle ore 10:00 sotto le Logge di Piazza Vittorio Emanuele II per la creazione di lavoretti in onore della Festa della Mamma. Alle ore 11:30 e alle ore 16:00 in Piazza Vittorio Emanuele II, davanti al negozio “Il Bosco dei regali”, si terrà invece il workshop di distillazione del rosmarino e della lavanda con Alpe della Luna, realtà giovane e dinamica che produce cosmetici in una piccola località di montagna nel cuore della Toscana. Sempre per la Festa della Mamma, Sonia Pazzaglia di Acqualab Furlo, laboratorio artigiano che crea pezzi unici in sinergia con il paesaggio e la flora che lo circonda, terrà un workshop per bambini sotto le Logge di Piazza Vittorio Emanuele II alle ore 15:00 che consisterà in un laboratorio di impressione di foglie su sacchetti.



In Via delle Rose verrà presentata “Perché la vita”, mostra fotografica dedicata a Daniela Parri di Manuela Podda e Federica Pederzoli, a cura di Simone Cerio. La mostra verrà inaugurata già a partire da sabato 7 maggio alle ore 16:00 e proseguirà domenica 8 maggio in occasione della Fiera del Mercato Verde.



Dalle ore 9:00 alle 13:00 si entra nel vivo del progetto G.A.P. - GenerAzione Parco con l’incontro Vieni al Parco - Yoga in natura, riflessione e pranzo conviviale al Parco Begni. Un invito per parlare insieme del futuro Patto Generazionale tra Parco e Giovani, attraverso una lezione di Yoga con Fluxo e Luca Bersani, psicologo, insegnante di yoga e di meditazione Mindfulness. A seguire, un’attività di riflessione condotta da facilitatori (Ass. ISPIRA) e un pranzo conviviale. L’incontro è gratuito e aperto a giovani tra i 18 e 40 anni del territorio di Rimini e San Marino (Per maggiori informazioni: percorsogap@parcosimone.it - www.parcosimone.it/gap/ - 339 467 7251).



Dalle ore 15:00 alle 18:00 il Museo Naturalistico di Pennabilli offre una visita gratuita consigliata a famiglie e bambini, amanti della natura, o per un primo approccio al Parco del Sasso Simone e Simoncello. Per l’occasione sarà organizzata una piccola esposizione di prodotti tipici del territorio (farine, legumi, zafferano, salumi) proposto in concomitanza con Fattorie Aperte, manifestazione provinciale che prende il via proprio domenica 8 maggio e proseguirà nelle domeniche successive del mese.



Al Museo Naturalistico di Pennabilli è inoltre allestita un’esposizione dal titolo: “L'acqua, la pietra e la farina. I mulini della Valmarecchia - Una mostra per una storia da riscoprire”. Quindici pannelli espositivi nella sala conferenze del Museo Naturalistico di Pennabilli a cura di Terre Biologiche Valmarecchia e Fondazione Valmarecchia (Per maggiori informazioni www.musss.it - info@musss.it - 338/4716267 - 392/9055251).



Gli amanti della buona cucina potranno degustare i piatti tradizionali di primavera a base di fiori ed erbe di campo: ortiche, tarassaco, borragine, strigoli, asparagi, misticanza, fiori di sambuco e altre specialità trionferanno sulle tavole dei ristoranti locali. I visitatori potranno scegliere tra i vari menù di primavera offerti da ristoranti e bar locali.



L’evento è stato organizzato dalla Pro Loco Pennabilli in collaborazione con l’associazione Chiocciola la casa del nomade, il Parco Sasso Simone e Simoncello e il Museo Naturalistico di Pennabilli con il patrocinio del Comune di Pennabilli.