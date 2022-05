Basket C Silver, i Tigers si rafforzano con Manuele Benzi e Niccolò Caverzan

Sport

VillaVerucchio

| 16:28 - 04 Maggio 2022

Manuele Benzi e Nccolò Caverzan con il ds Simone Stargiotti.

E' tempo di playoff. Fast Coffee Villanova Tigers è approdata alla post-season come terza in campionato, dunque con il fattore campo in caso di eventuale “bella”. Per affrontare al meglio questa fase, considerati i numerosi infortuni e le defezioni avvenute nel corso della stagione, la società Villanova Basket Tigers ha deciso di allargare la rosa, grazie anche alla fattiva collaborazione del main sponsor Fast Coffee e degli altri partner che sostengono la franchigia.

Sono già agli “ordini” di coach Evangelisti, sulle tavole della Tigers Arena, i due nuovi arrivi in maglia biancoverde: Manu Benzi e Niccolò “Nico” Caverzan.

Manuele Benzi, per tutti “Manu”, è nato il 11 agosto 1983 a Rimini. Play-guardia dalle ottime doti balistiche, ha giocato un po’ ovunque in provincia (Santarcangelo, Bellaria, San Marino e San Patrignano) e in varie categorie, oltre che due stagioni in A2 con Nts Rimini Basket. Con Bellaria ha ottenuto la storica promozione in CSilver (2019), in quella squadra militava anche Charlie Foiera che ora ritrova come compagno di squadra a Villa Verucchio.

Niccolò Caverzan, classe 1996, ha giocato le giovanili nei Crabs Rimini, poi alla Stella Rimini e tre anni alla Horizon Reno (Promozione Bologna). Guardia-ala piccola, quest’anno ha difeso i colori della Santarcangiolese/Tigers in Promozione, dove ha raggiunto la salvezza, portando il suo importante contributo: 13.9 punti di media con un hig-score di 28 punti in trasferta e 24 in casa.



“Manu Benzi è un vero fromboliere delle minors. In provincia ha giocato quasi dappertutto e se lo ricordano bene anche sul Titano. Ragazzo sfrontato sul campo, è spesso un rebus per le difese. – ‘dipinge’ i nuovi arrivati il Ds Tigers, Simone Stargiotti – Nicolò Caverzan è un ‘signore degli anelli’, silenzioso e dinamico. Un vero jolly come lo sono spesso i giocatori che fanno le cose giuste, dalla difesa di cuore fino alle conclusioni. Quest’anno si è tolto diverse soddisfazioni sulla sirena, la più eclatante con appena 3 decimi sul tabellone”.



“La chiamata dei Tigers mi ha preso… in contropiede. – ammette Manu Benzi - Mi ero allenato con la squadra alcune volte in stagione ma gli impegni di lavoro avevano avuto il sopravvento. Questa sfida mi alletta e l’ho colta con piacere. Metterò in questo periodo biancoverde tutto quello che posso. Amo questo sport, e grazie ai Tigers ho l’opportunità di dare ancora qualcosa. Mi sento fisicamente bene, e sono carico. Conosco diversi giocatori (Foiera, Zannoni, Frigoli), le sensazioni sono positive, parto da zero (il numero che ho scelto per questa ripartenza) e con poche parole: non vedo l’ora di entrare in campo”.

“Il matrimonio che non si era potuto fare lo scorso anno, a causa del Covid, lo ‘celebro’ adesso. – commenta Nico Caverzan – Sono onorato di difendere i colori di Villanova in serie D, dove potrò confrontarmi con un livello più alto. Questa chiamata è un riconoscimento alla stagione disputata in Promozione, è un’opportunità che colgo con entusiasmo e al volo: sono pronto a dare una mano”.