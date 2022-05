Calcio D, il Ravenna cade ancora a San Mauro Pascoli 2-1

Sport

Rimini

| 17:08 - 04 Maggio 2022

Nonostante l'esulsione del portiere della Sammaurese Adorni al 5' del primo tempo (poi rosso all'84' al giallorosso Calì), il Ravenna non solo non riesce a vincere a San Mauro Pascoli ma addirittura viene sconfitto per 2-1 dando praticamente l'addio alle speranze di rimonta sul Rimini. Cade in casa il Forlì.





I RISULTATI

Athletic Carpi-Rimini 0-0 ore 18

Bagnolese-Mezzolara 1-0 (18' rig. Bertozzini)

Forlì-Borgo San Donnino 0-1 (8' Lancellotti)

Ghiviborgo-Alcione Milano 1-1 (70' Melandri, 80' Bangal)

Lentigione-Fanfulla (ieri) 2-0 (64’ Caprioni, 70’ Formato)

Prato-Real Forte Querceta 1-1 (43' Grassi, 71' aut. Ricci T.)

Sammaurese-Ravenna 2-1 (28' Saporetti, 56' Camara, 86' rig. Giannini)

Sasso Marconi-Correggese 0-3 (9' Damiano, 73' Calì, 85' Damiano)

Seravezza P.-Aglianese 0-1 (13' rig. Michelotto) (“Necchi Balloni” Forte dei Marmi)

Tritium-Progresso 0-0