Cinquant'anni di stessa gestione, il Bar Latteria Gessaroli di Viserba è bottega storica

Attualità

Rimini

| 15:58 - 04 Maggio 2022

Vetrina del Bar Latteria Gessaroli.



Si allunga l’elenco delle attività che entrano a far parte dell’Albo delle Botteghe Storiche del comune di Rimini, strumento che consente di dare risalto e sostenere le imprese da più tempo radicate nel territorio e usufruire delle agevolazioni previste dalla no-tax area. L’ultima attività è appunto il “Bar Latteria” gestito da Bruno Gessaroli e la moglie Marisa.



Una bottega a gestione familiare conosciutissima sia dai residenti che dai turisti, che alloggiavano nei dintorni sia in abitazioni private che in strutture ricettive. Per le vicinanze con la scuola media Enrico Fermi l’attività è conosciutissima anche da tantissimi studenti di ogni età, che anche negli anni passati erano ‘abituati’ a suonare il vicino campanello di casa Gessaroli per acquistare le caramelle gommose all’uscita dalla scuola.



Si tratta di uno dei pochi casi in cui tutti i 50 anni sono passati sotto la stessa gestione, quella cioè attualmente in esercizio di Gessaroli Bruno, che con il suo “Bar Latteria” ha avuto - e ha ancora - sicuramente una posizione “strategica”, cioè davanti alla Stazione di Viserba, da sempre snodo centrale della viabilità pedonale e veicolare.