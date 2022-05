Dai tornei estivi di calcetto alla Terza Categoria: nasce l'ASD Majolo

Sport

Maiolo

| 15:49 - 04 Maggio 2022

Il Comunale di Maiolo durante il torneo estivo di calcetto.

di Nicola Guerra



La Valmarecchia avrà una nuova società per la prossima stagione calcistica: è nata ufficialmente l'ASD Majolo. Lo annunciano i ragazzi dell'associazione Maiolo Evoluzione, che da anni si impegnano nell'organizzazione di eventi e tanto altro per il piccolo comune dell'Alta Valmarecchia, tra cui il famoso torneo estivo di calcetto. "Volevamo fortemente riportare una squadra di calcio a Maiolo come un tempo, ormai sono più di dieci anni che manca - spiega il Neopresidente della società Tommaso Ugolini - siamo felici di annunciare che il prossimo anno saremo iscritti al campionato provinciale di Terza Categoria".



Un campionato, quello di Terza, che sarà sempre più rappresentato dalle formazioni della Valmarecchia: l'ASD Majolo si aggiunge alla lista delle partecipanti insieme alle 'rivali' Real Montefeltro, Santagatese e Atletico Marecchia: il prossimo calendario sarà ricco di derby! Tutti i comuni del Montefeltro (Casteldelci esclusa) hanno ora una propria squadra di calcio a rappresententarli, fatto che rievoca nostalgici ricordi di un calcio lontano che sembrava non poter tornare più. La ri-nascita del Majolo è una ventata d'aria fresca all'interno di un panorama sportivo che vede al giorno d'oggi sempre più storiche realtà locali scomparire.



La società, che indosserà i colori della tradizione gialloblu, giocherà le gare interne allo Stadio Comunale di Maiolo e sarà affiliata direttamente alla Vis Novafeltria: "in questo modo - ci dice sempre Ugolini - permetteremo ai giovani calciatori del Novafeltria di fare esperienza e giocare più minuti in una squadra che si pone l'obiettivo di far crescere e valorizzare chi è appena uscito dai campionati del Settore Giovanile. Il nostro progetto vuole una formazione giovane e competitiva e, allo stesso tempo, avere un gruppo unito e un bell'ambiente per divertirsi giocando a calcio. Tantissimi ragazzi tra i 18 e 20 anni stanno per terminare la loro esperienza in Juniores e noi siamo pronti ad accoglierli".



La squadra è già avviata verso la 'costruzione' e la voce inizia a circolare in paese. Molti si stanno già proponendo per la prossima stagione: le squadre locali sono avvisate. Per tutte le informazioni: 333 9419836.



"Ringrazio i miei soci e amici di sempre di Maiolo Evoluzione - conclude Ugolini - senza l'unione del gruppo tutto questo non sarebbe stato possibile. Siamo pronti a scendere in campo, in tutti i sensi".