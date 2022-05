Nelle vie di Bellaria il Giro d'Italia in handbike. Strade chiuse e modifiche alla viabilità

| 15:35 - 04 Maggio 2022

Tutto pronto a Bellaria Igea Marina in vista della seconda tappa del Giro d’Italia HandBike, evento di grande richiamo nazionale, giunto quest’anno alla sua 12° edizione. L’appuntamento è fissato per domenica 8 maggio, quando un centinaio di atleti dell’hand bike partirà alle ore 11.00 da Piazzale Capitaneria di Porto percorrendo poi un circuito di 5,3 km lungo le vie cittadine di Igea Marina. In occasione della corsa sportiva saranno in vigore una serie di provvedimenti per consentire il regolare svolgimento della manifestazione e a tutela della sicurezza stradale.



Sarà disposta la chiusura totale al transito veicolare, dalle ore 09.30 fino al termine della manifestazione previsto per le ore 14.30 circa, sulle Vie: Pinzon (nel tratto compreso tra Via Pertini e Via Dei Saraceni ), Pertini, Pisani, Orazio (nel tratto compreso tra Via Pisani e Via De Bernardi), De Bernardi, Properzio (nel tratto compreso tra Via De Bernardi e Via Del Bragozzo), Del Bragozzo, Del Trabaccolo (tratto compreso tra Via Del Bragozzo e Via Carducci ), Carducci; la chiusura totale al transito veicolare ,eccetto veicoli autorizzati, mezzi diPolizia e Soccorso, sulla Via Dei Saraceni, nel tratto compreso tra Via Ferrarin e Via Pinzon dalle 07.00 alle 17.00.



Sul Piazzale Capitaneria di Porto sarà attivo divieto di sosta 00-24 con rimozione forzata, eccetto autorizzati e chiusura totale al transito veicolare, eccetto veicoli autorizzati, dalle 7.00 alle 14.30.



L’istituzione del divieto di sosta 00-24 su ambo i lati con rimozione forzata riguarderà anche le vie Pinzon (nel tratto compreso tra Via Pertini e Via Carducci ed, eccetto autorizzati, su Via Pinzon nel tratto compreso tra Via Carducci e Via Dei Saraceni ), Pertini, Pisani, Orazio (nel tratto compreso tra Via Pisani e Via De Bernardi), De Bernardi, Properzio (nel tratto compreso tra Via De Bernardi e Via Del Bragozzo), Del Bragozzo ( nel tratto compreso tra Via Properzio e Via Del Trabaccolo), Del Trabaccolo (tratto compreso tra Via Del Bragozzo e Via Carducci ), Carducci, Dei Saraceni ( tratto compreso tra Via Ferrarin e Via Pinzon ); divieto di sosta 00-24 con rimozione forzata eccetto autorizzati, nelle aree di parcheggio perimetrali ed adiacenti al fabbricato del Mercato Ittico di Via Dei Saraceni.