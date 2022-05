Calcio RSM, turno preliminare playoff: cinquina Libertas, sorride il Fiorentino

Sport

Repubblica San Marino

| 14:33 - 04 Maggio 2022

Una immagine di Murata-Pennarossa (foto FSGC).

Le gare di andata del Turno Preliminare vanno in archivio con esiti ancora in bilico in tre casi su quattro. L’unica formazione che sembra aver messo qualcosa in più di un’ipoteca sull’accesso ai quarti di finale è la Libertas: difficile immaginare che il Domagnano possa risalire la china di uno 0-5, per di più considerando che i Lupi, sabato prossimo dovrebbero chiudere con sei reti di vantaggio rispetto ai granata in virtù del posizionamento nella regular season. Doveroso e sacrosanto provarci, questo è certo, ma suona realisticamente come una sentenza già emessa il risultato che è maturato ieri sera a Domagnano, dove la Libertas trova il modo di sbloccare l’incontro al 33’ con Olcese per poi prendere il largo nella ripresa, quando vanno a referto prima Giovagnoli e poi i subentrati Aruci e Berretti. Un importante passo verso i quarti di finale – ancorchè meno rassicurante rispetto a quello della Libertas – lo compie anche il Fiorentino, in grado di superare 2-0 la Folgore grazie ad Abouzziane – in gol poco prima della fine del primo tempo – e a Ben Kacem, il cui 16° acuto in campionato chiude la contesa di andata e complica non poco i piani di rimonta della squadra di Falciano, benchè quest’ultima abbia dalla sua il vantaggio della classifica in caso di perfetto equilibrio al termine dei 180’.



Sui campi di Montecchio e Acquaviva maturano invece dei pareggi che lasciano le due contese aperte a qualsiasi scenario. È nel finale di gara che prendono corpo entrambi gli 1-1. In particolare, il Faetano sfrutta l’ultimo secondo disponibile per trovare su punizione, con lo specialista Palazzi, il punto dell’equilibrio. L’arbitro infatti fischia tre volte proprio quando la squadra dello squalificato Girolomoni si abbandona ad una lunga esultanza attorno al proprio fantasista. Anche il vantaggio del San Giovanni era arrivato da fermo, e agli antipodi della gara: freddo e preciso Magnani a trasformare il rigore conquistato da Montebelli al minuto 6’ della sfida. Una sfida giocata tutta all’inseguimento dal Faetano, che fatica a trovare il modo di scardinare le ordinate linee rossonere fino all’ultimo segmento di gara, giocato in inferiorità numerica dal San Giovanni per il rapidissimo doppio giallo guadagnato da Conti fra il 78’ e il 79’. A quel punto la formazione di Tognacci – anche lui squalificato – si chiude a protezione del risultato ma sbanda più volte, prima di concedere, in pieno recupero, la punizione che risulterà fatale e che lascia tutto invariato in vista del ritorno.

Anche il Pennarossa riacciuffa nel finale una gara che lo aveva visto sotto. Il Murata passa al 65’ su rigore, con Cangini. La girata di Stefanelli, a 2’ dal 90’, rimette però tutto in equilibrio e lascia al Pennarossa la possibilità di trarre vantaggio anche da un pari, al ritorno, esattamente come nel caso del Faetano.





I tabellini





PENNAROSSA

Semprini, Mantovani (dal 70’ Halilaj), Martin, D. Conti (dal 55’ Raffelli), Maioli, Cola, Zago (dall’84’ Rastelli), A. Conti, Tiboni (dall’84’ Dema), Stefanelli, Michelotti

A disposizione: Landi, Baldani, Sebastiani

Allenatore: Andy Selva



MURATA

Benedettini, Valentini, Genghini, Gori, Vitaioli, Carlini, Fall, Cangini, Toccaceli, Comuniello, Bruma (dall’80’ Bertozzi)

A disposizione: Castelgrande, Pari, Babboni, Lelli

Allenatore: Achille Fabbri



Arbitro: Emiliano Albani

Assistenti: Laurentiu Ilie, Andrea Zaghini

Quarto ufficiale: Alessandro Vandi

Ammoniti: Valentini, Mantovani, Tiboni, Michelotti, Cangini, Semprini

Marcatori: 65’ rig. Cangini, 84’ Stefanelli





FAETANO

Marino, Federico (dal 57’ De Buono, Fatica, Romagna, Tomassoni (dall’81’, Fall, Palazzi, Giardi, Pini, Tamburini (dal 72’ Soumah), Kalemi (dal 57’ Magno)

A disposizione: Rossi, Barretta, Igbin

Allenatore: Maurizio Gasperoni (sostituisce lo squalificato Danilo Girolomoni)



SAN GIOVANNI

De Angelis, Senja, Angelini, Conti, Tasini, Lisi, Strologo, Magnani, Berardi, Ugolini (dall’81’ Paoloni), Montebelli (dal 76’ Satalino)

A disposizione: Montagna, Grillo, Satalino, Perotto, Mema

Allenatore: Massimo Dolcini (sostituisce lo squalificato Marco Tognacci)



Arbitro: Andrea Mei

Assistenti: Andrea Guidi, Andrea Depaoli

Quarto ufficiale: Davide Borriello

Ammoniti: Federico, Kalemi, Angelini, Tasini, Conti, Magno

Espulsi: Conti (doppio giallo)

Marcatori: 7’ rig. Magnani, 90+5’ Palazzi





LIBERTAS

Zavoli, Moretti, Barretta, Pesaresi, Nigretti (dal 78’ Morelli), Ruiz (dal 78’ Ndao), Patregnani, A. Gasperoni (dal 67’ Berretti), Giovagnoli (dal 67’ Cuomo), Olcese, Flores (dal 56’ Aruci)

A disposizione: Gentilini, L. Gasperoni

Allenatore: Gabriele Cardini



DOMAGNANO

Colonna, Nanni, Mazzavillani, Morena (dal 35’ Parma), Olivieri (dal 65’ Averhoff), Grieco, Ceccaroli (dal 46’ Faetanini), Gaiani, Angelini, Bara, Brighi (dall’87’ Ricchi)

A disposizione: Ermeti, Semproli, Fancellu

Allenatore: Massimo Mancini



Arbitro: Raffaele Delvecchio

Assistenti: Ernesto Cristiano, Francesco Mineo

Quarto ufficiale: Andrea Piccoli

Ammoniti: Brighi, Faetanini, Olivieri

Marcatori: 33’ Olcese, 49’ Flores, 53’ Giovagnoli, 62’ Aruci, 89’ Berretti





FOLGORE

Mignani, Hirsch, Sottile, Piscaglia (dal 75’ Francioni), Bonini (dal 46’ Docente), Nucci, Golinucci, Pasini, Aluigi, Fedeli, Dormi

A disposizione: Gueye, Sabbadini, Cerquetti

Allenatore: Omar Lepri



FIORENTINO

Bianchi, Bottoni, Baizan, Filippi, Arrigoni, Molinari (dal 65’ Calzolari), Colagiovanni, Michelotti (dal 65’ Mastrota), Castellazzi (dall’89’ Perlaza), Abouzziane (dall’87’ Zouhri), Ben Kacem

A disposizione: Berardi, D’addario, Paglialonga

Allenatore: Enrico Malandri



Arbitro: Giacomo Cenci

Assistenti: Salvatore Tuttifrutti, Fabrizio Morisco

Quarto ufficiale: Outail Kaddoudi

Ammoniti: Baizan, Castellazzi, Mastrota, Fedeli, Francioni

Marcatori: 39’ Abouzziane, 88’ Ben Kacem