Pennabilli, dal 1 giugno torna Artisti in Piazza nella sua 'veste' originale

Pennabilli

| 14:20 - 04 Maggio 2022

Foto Alessandro Rollo (edizione 2019).



A Pennabilli dal 1 al 5 giugno torna il festival "Artisti in Piazza", nel classico formato di cinque giornate di festa nel centro storico del paese.

La manifestazione, giunta alla XXVI edizione, è nata come sogno e aspirazione e si è gradualmente concretizzata in un’importante realtà nazionale e internazionale, che oggi si definisce per contenuti e mission“Festival Internazionale di Arti Performative”. É il risultato di una costante azione creativa, conseguita con competenza, passione e coraggio dall’associazione culturale Ultimo Punto di Pennabilli.



Dopo due anni di rassegna con diversi appuntamenti organizzati nel corso dei mesi estivi, a giugno 2022 torna lo storico formato che contraddistingue l’essenza del Festival. “L’ispirazione per questa edizione viene da un brano tratto dalla sceneggiatura (scritta da Tonino Guerra) del film Nostalghia con la regia di Andrej Tarkovskij: Bisogna riempire gli orecchi, gli occhi di tutti noi di cose che siano all’inizio di un grande sogno. Qualcuno deve gridare che costruiremo le piramidi”, spiega Enrico Partisani, direttore artistico.



“Dopo un periodo complicato per il mondo della cultura e dello spettacolo, sentiamo fortemente la necessità di risvegliare le potenzialità assopite. Il nostro desiderio è trasmettere al pubblico il messaggio che esisteranno sempre la Bellezza e la Speranza, e che i nostri più ambiziosi e ardui progetti vanno alimentati, nonostante tutto. La piramide è lo spunto che rappresenta la tensione alla realizzazione di desideri grandiosi, per questo l’abbiamo scelta anche per la nuova immagine grafica. Il Festival recupera il suo formato di festa, nei primi cinque giorni di giugno 50 compagnie internazionali di teatro, musica, nouveau cirque, danza, clownerie, teatro di figura, diffonderanno la propria arte a Pennabilli, costruendo simbolicamente insieme al pubblico una nuova promessa di felicità!”, chiosa Partisani.



PROGRAMMA La selezione artistica dell’edizione 2022 è frutto delle pluriennali collaborazioni che “Artisti in Piazza” coltiva con altri Festival Internazionali e del network virtuoso instaurato con operatori culturali e artisti di tutto il mondo, oltre che il risultato della selezione di richieste pervenute all’organizzazione tramite il form online che gli artisti possono compilare nel corso dei mesi invernali.

Le schede descrittive degli artisti attualmente confermati in programma sono già consultabili sul sito www.artistiinpiazza.com.