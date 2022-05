Scuole chiuse a Santarcangelo: passa il Giro d'Italia

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:01 - 04 Maggio 2022

L'undicesima tappa del Giro d'Italia 2022 partirà da Santarcangelo.

L’11^ tappa del 105° Giro d’Italia partirà da Santarcangelo nella tarda mattinata di mercoledì 18 maggio: nell’occasione, viabilità e sosta del centro città subiranno modifiche rilevanti, che saranno comunicate in dettaglio nei prossimi giorni. Nel frattempo, il lavoro preparatorio dell’Amministrazione comunale prosegue con l’ordinanza di sospensione delle lezioni nelle scuole del capoluogo e di alcune frazioni più vicine al centro, in modo da contenere i disagi alla viabilità in particolare negli orari di entrata e uscita.



Il Giro d’Italia, infatti, partirà da piazza Ganganelli per poi percorrere via Pascoli, via da Serravalle, via Piave, via de Bosis, via Battisti, via Ruggeri, via Porta Cervese, via Costa e la via Emilia in direzione Savignano: in queste e in altre vie limitrofe transito e sosta saranno vietati per garantire lo svolgimento della competizione sportiva in condizioni di sicurezza. Modifiche che comporteranno fisiologiche difficoltà alla circolazione stradale in tutto il capoluogo, comprese l’entrata e l’uscita degli studenti dai plessi scolastici interessati dal percorso.



Per ridurre sensibilmente la mobilità stradale e i conseguenti disagi, in accordo con i dirigenti scolastici, l’ordinanza dell’Amministrazione comunale prevede quindi per l’intera giornata di mercoledì 18 maggio la sospensione delle lezioni all’Itse Molari, alla scuola media Franchini compresa la succursale Saffi, nonché in tutte le scuole primarie e dell’infanzia del Primo circolo didattico: Pascucci, Margherita, Drago e Flora (capoluogo), Ricci e Giardino incantato (San Vito), Della Pasqua (San Bartolo).