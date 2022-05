Elezioni Morciano: sindaco Ciotti si ricandida, anche l'opposizione lo sosterrà

Attualità

Morciano

| 13:56 - 04 Maggio 2022

Giorgio Ciotti.



Giorgio Ciotti ha ufficializzato la propria ricandidatura a sindaco di Morciano. Le liste Morciano Viva e Morciano Futura, maggioranza e opposizione, hanno deciso di convergere sul nome dell'attuale primo cittadino, dando vita peraltro ad un'unica lista, Morciano Civica. "Volontà della lista Morciano Civica è quella di costituire un gruppo fortemente coeso e motivato, al fine di vincere le sfide poste da ultimo dalle emergenze in atto, ma soprattutto di creare le condizioni per un ampio sostegno alle decisioni che la nuova amministrazione comunale assumerà, in funzione dei cambiamenti sostanziali che i temi sopra esposti porranno in essere", si legge in una nota. Ciotti sembra destinato a essere l'unico candidato (sarà eletto in caso di raggiungimento del quorum), salvo sorprese dell'ultima ora.