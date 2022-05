Superbonus, ministro Patuanelli rassicura da Rimini: "non è a rischio"

Attualità

Rimini

| 13:11 - 04 Maggio 2022

Il Ministro Patuanelli (foto di repertorio Ansa).



Ospite del taglio del nastro di Macfrut, questa mattina (mercoledì 4 maggio) a Rimini Fiera, il Ministro dell'agricoltura Stefano Patuanelli è intervenuto sul tema superbonus, sottolineando che la misura "non è a rischio", precisando che le parole del premier Draghi siano espressione di una posizione personale, non di quella del governo. "Non vedo perché dobbiamo ragionare della vita del governo rispetto a un elemento che non c'è: il superbonus è uscito da questo governo, ogni volta che lo si è toccato è stato fatto con una proroga o con un aumento della dotazione o comunque con un potenziamento e non con un arretramento. Quindi non c'è motivo di pensare che non sarà così in futuro", ha precisato, aggiungendo che il superbonus ha una sacdenza già decisa, scaglionata rispetto al tipo di interventi.