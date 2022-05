Santarcangelo, l'associazione Tonino Guerra gestirà ancora il 'Monte di pietà'

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:38 - 04 Maggio 2022

Tonino Guerra.

Il Monte di Pietà resterà ancora in gestione all’associazione culturale Tonino Guerra: è quanto stabilito nei giorni scorsi dalla Giunta comunale che ha rinnovato il contratto di concessione per ulteriori 5 anni.



La gestione dell’edificio storico di via della Costa 15 è quindi confermata all’Associazione in memoria del Maestro – di cui il Comune di Santarcangelo è socio fondatore – che avrà l’obbligo di conservare i locali in buono stato, provvedere alla manutenzione ordinaria e autorizzare eventuali concessioni dell’uso di locali a terzi per finalità coerenti con quelle dell’ente.



All’atto della Giunta comunale farà quindi seguito la stipula del contratto di concessione con l’Associazione che, prima di poter procedere al ri-allestimento della mostra “Nel Mondo di Tonino Guerra” dovrà provvedere a una serie di interventi di manutenzioni ai locali, relativi principalmente ad alcune parti di intonaco ammalorato.



Dopo la chiusura a causa della pandemia e il prestito temporaneo al Comune di Rimini, una volta completati i lavori di manutenzione, la collezione tornerà al Monte di Pietà con oltre 60 tra quadri, sculture, ceramiche, arazzi e tele stampate.