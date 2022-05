Rubati computer e tablet nella scuola dell'infanzia Zavalloni a Rimini

Cronaca

Rimini

| 12:28 - 04 Maggio 2022

Entrano nottetempo a scuola e rubano computer e tablet. Brutto arrivo in classe questa mattina, mercoledì 4 maggio, per gli alunni della scuola dell'infanzia Zavalloni di Rimini. Il plesso scolastico di via Arnaldo da Brescia, frequentato da 77 bambini, fa parte dello stesso istituto comprensivo della scuola media Borgese ed è stato visitato da ignoti malviventi, che hanno danneggiato alcuni armadietti e portato via 3 computer e 3 tablet; materiale informatico usato per le attività didattiche e per quelle dei bambini con disabilità. Nella tarda mattinata di oggi è stata sporta la denuncia per furto e danneggiamento. L’ingresso dei bambini nella scuola ha subito un leggero ritardo per consentire, dopo l’intervento della Polizia, le operazioni di sanificazione da parte del personale.