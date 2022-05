Misano, non solo raccolta differenziata ma riduzione drastica dei rifiuti

Attualità

Misano Adriatico

| 11:56 - 04 Maggio 2022

Nicola Schivardi assessore all’ambiente.

Il Comune di Misano ha aderito immediatamente al manifesto #moNOuso promosso da ANCI Emilia-Romagna, che stimola cittadini e imprese ad un ulteriore salto di qualità sul contenimento dei rifiuti.







In particolare, l’obiettivo è superare l’idea che sostituire prodotti monouso, con altri prodotti monouso, pur se realizzati con materiali meno impattanti, sia la soluzione ideale.





“Non è così – dice l’assessore all’ambiente, Nicola Schivardi – perché il risultato a cui dobbiamo tendere è la riduzione drastica del consumo di risorse naturali. Abbiamo acquisito coscienza dell’importanza di differenziare e conferire correttamente i rifiuti, pur con sacche di cattivi comportamenti che continueremo a combattere. Ora serve un passaggio ulteriore: adottare modelli di consumo che prevedano la drastica riduzione dei rifiuti, qualunque essi siano, per favorire il riuso dei prodotti”.







La base di partenza per quanto riguarda Misano è eccellente: nel 2021 la differenziazione dei rifiuti ha raggiunto l’85%, ben sopra la media regionale (73%) e l’obiettivo al 2027 (80%). Ora serve un ulteriore progresso di questo virtuoso comportamento





Aderendo al manifesto, il Comune si attiverà come previsto con azioni di sensibilizzazione verso cittadini e imprese, coinvolgendoli intorno ad un modello ancor più virtuoso di comportamento.







“Voglio ringraziare il consiglio comunale – conclude Schivardi – perché ha votato all’unanimità questa adesione. L’Amministrazione impegna risorse umane ed economiche per affermare il territorio con un profilo ambientale elevato, lo testimoniano i riconoscimenti sistematici che riceviamo. Ora facciamo tutti insieme un passo in avanti perché abbiamo un dovere preciso: lasciare ai nostri figli un ambiente migliore”.