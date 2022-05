Pioggia di medaglie per il Centro Karate Riccione: tre ori, due argenti e due bronzi

Sport

Riccione

| 11:10 - 04 Maggio 2022

Le ragazze del Karate di Riccione.

Domenica 1° maggio si sono tenuti a Castelmaggiore, in provincia di Bologna, i Campionati regionali di Kumite e Kata di karate della FIJLKAM Emilia Romagna. Grande successo del Centro Karate Riccione con ben 3 ori, 2 argenti e 2 bronzi conquistati e con tutti gli 11 atleti portati a gareggiare capaci di qualificarsi per i Campionati Italiani a Roma.

Nella Specialità Kata (forma) femminile, oro per Sofia Cherubini, argento a Martina Padoan, bronzo a Chiara Bacchini e Maria Marconi, con i quinti posti di Aurora Serinelli, Chiara Bacchini (omonima), Anna Raspugli e Nina Ortalli. Nel Kata maschile Juniores, argento a Gabriele Abbruscato.



Nella Specialità Kumite (combattimento) due ori prestigiosi nella categoria Juniores maschile con Natan Vesco nei -76 kg e Davide Dini +86 kg.



“Questi prestigiosi risultati sono il frutto di tanto lavoro, continuato anche durante le difficoltà degli ultimi due anni. Il maestro Salvatori ci ha indicato la strada e noi la stiamo seguendo" ha detto Moreno Villa, presidente del Centro Karate Riccione.

“Ancora una volta il lavoro dei ragazzi con il nostro staff tecnico attentamente programmato e il supporto delle loro famiglie ha fatto la differenza" ha spiegato con soddisfazione Manuela Gasperoni, vicepresidente della società.