Roberto Betti del Taekwondo Riccione ottiene il 7° Dan davanti al Maestro Chung Kwang Soo

Sport

Riccione

| 10:12 - 04 Maggio 2022

Maestro Roberto Betti.

Domenica nella palestra di Pesaro del maestro coreano Chung Kwang Soo si sono tenuti gli esami per il passaggio di grado (Dan) e con grande piacere e onore l’Asd Taekwondo Riccione annuncia che il maestro Roberto Betti, insegnante della palestra di Taekwondo Ex Fornace di Riccione, ha ottenuto il 7° Dan dando un valore aggiunto alla sua lunga carriera.

Un grado davvero alto considerando che i Dan sono 10, ma realmente si raggiunge il 9° Dan e pochi al mondo hanno ambito a tale riconoscimento. Onore di pochi è aver avuto come presidente di commissione il maestro Chung Kwang Soo, 9° Dan, uno dei pionieri del Taekwondo in Italia, riconosciuto a livello mondiale; un personaggio radicato nella vera tradizionalità dell’arte marziale coreana di un tempo. Per il maestro Betti dall’8° Dan l’esame si dovrà tenere in Corea, presso la sede del Kukkiwon. Per ora tutto il Taekwondo Riccione e la Polisportiva Riccione a cui è affiliato, festeggiano questo grandioso traguardo.