Attualità

Rimini

| 09:12 - 04 Maggio 2022

La vegetazione che invade la carreggiata.

Vegetazione rigogliosa che si allarga sulla carreggiata. La segnalazione arriva dalla Gaiofana. "Via Agostino Gemelli. La vegetazione presente sull'area pubblica invade la carreggiata" scrive il nostro lettore al 3478809485 creando pericolo per i veicoli in transito. Le grosse spine rischiano di ferire i passanti in bici e in moto, a quando la manutenzione?"





