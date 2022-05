Rimini, agente tenta di dare un calcio ad uno scooter, il video diventa virale sul web

Cronaca

Rimini

| 07:19 - 04 Maggio 2022

I residenti della zona di via Lama a Rimini avevano contattato la Polizia Locale per segnalare dei ragazzi impegnati in gare non autorizzate con i loro scooter. I fatti, come riportano il Corriere Romagna e il Resto del Carlino, risalgono a domenica 1 maggio. Non è la prima volta che dei giovani improvvisano gare in motorino in quella zona. All'arrivo della Polizia Locale i ragazzi si sono sparpagliati lontano. Un agente è uscito dall'auto, si è avvicinato ad uno scooter che si stava allontanando e ha tentato di dare un calcio. Le immagini mostrano il poliziotto allungare la gamba e il giovane in motorino piegarsi da un lato per allontanarsi. Il video, girato da un amico, è subito diventato virale. I genitori del ragazzo, sempre come riportano i quotidiani, avrebbero segnalato la vicenda al comune che avrebbe avviato una istruttoria.