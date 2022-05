Calcio D, nell'anticipo il Lentigione piega il Fanfulla 2-0

Sport

Rimini

| 18:26 - 03 Maggio 2022



Nell'anticipo della sedicesima giornata di ritorno del Girone D di serie D, il Lentigione ha battuto il Fanfulla 2-0 con reti di Caprioni e Formato nella seconda parte della ripresa. Ora il Lentigione ha nel mirino il secondo posto e all'ultima giornata la squadra emiliana sarà di scena a Rimini.



Il tabellino

LENTIGIONE-FANFULLA 2-0

LENTIGIONE (4-3-1-2): Sorzi; Iodice, Zagnoni, Rossini, Casini; La Vigna (36’ st Martino), Bouhali, Esposito (30’ st Tarantino); Sanat (40’ st Cuoghi); Caprioni (44’ st Canrossi), Formato (26’ st Sala). A disp. Galeazzi, Agyemang, Bonetti, Adusa. All. Serpini

FANFULLA (3-4-2-1): Cizza; Baggi A., Cottarelli, Agnelli; De Carli (23’ st Pavesi), Laribi (31’ st Austoni), Roma (44’ st Mustafaraj), Bernardini; Balla (36’ st Mouddou), Greco; Spaviero (44’ st Magli). A disp. Vaccari, Bracelli, Vitanza, Altieri. All. Bonazzoli

Arbitro: Gangi (Enna)

Assistenti: Caldarola-Merlino (Asti-Asti)

Reti: 20’ st Caprioni, 26’ Formato

Note: ammoniti Rossini, Cizza, Laribi, mister Bonazzoli; angoli 5-6; recupero 0’+5’



LE ALTRE GARE DEL GIRONE D

Athletic Carpi-Rimini (mercoledì)

Bagnolese-Mezzolara (mercoledì)

Forlì-Borgo San Donnino (mercoledì)

Ghiviborgo-Alcione (mercoledì)

Prato-Real Forte Querceta (mercoledì)

Sammaurese-Ravenna (mercoledì)

Sasso Marconi-Correggese (mercoledì)

Seravezza Pozzi-Aglianese (mercoledì)

Tritium-Progresso (mercoledì)



Classifica: Rimini 83; Ravenna e Lentigione* 77; Correggese e Mezzolara 50; Athletic Carpi 49; Aglianese 47; Seravezza Pozzi e Forlì 46; Prato e Sammaurese 44; Alcione 43; Fanfulla* 42; Real Forte Querceta 39 Ghiviborgo 38; Progresso 33; Borgo San Donnino 32; Bagnolese 31; Sasso Marconi 30; Tritium 27

*una partita in più