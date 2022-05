Maxi incendio sul tetto, prima l'esplosione e poi le fiamme

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 16:59 - 03 Maggio 2022



Durante lavori di ristrutturazione sul tetto di una villetta esplodono due bombole del gas: fortunatamente l'incidente non ha provocato feriti. Sono stati momenti di paura e di concitazione quelli vissuti in via Piemonte a Bellaria Igea Marina, in zona Bordonchio. Intorno alle 15.30 di oggi (martedì 3 maggio) l'esplosione delle bombole ha provocato un incendio sul tetto della villetta, con le fiamme che si sono propagate anche all'abitazione adiacente. Si sono sentiti forti boati e una densa colonna di fumo nero si è propagata in cielo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con quattro mezzi, il personale del 118, polizia locale, i Carabinieri e personale della medicina del lavoro. Al momento non risultano feriti. Alle 17 erano ancora in corso le operazioni di soccorso. Video di Andrea Vele.