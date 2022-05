Covid Rimini: 224 nuovi casi, rimangono 3 ricoverati in terapia intensiva

Attualità

Rimini

| 16:49 - 03 Maggio 2022

Bollettino Covid 3 maggio 2022.



Nel riminese si registrano 224 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, 372 tra ieri e oggi (2-3 maggio). Una settimana fa erano stati 432, mentre tra il 16 e il 17 aprile sono stati 293 (ma alcuni tamponi vennero posticipati ai giorni successivi), tra il 9 e il 10 aprile 485.



Nessun decesso nel nostro territorio, 14 in regione, età media 86 anni. Sul fronte dei ricoveri in terapia intensiva, a Rimini scendono a 3 (-1), in Regione rimangono 40 (2 nuovi ingressi e 2 dimissioni). I ricoveri nei reparti Covid scendono a 1369 (-24).



I nuovi contagi sono 2354, tasso di positività 10,3%. I guariti sono 4187, casi attivi dunque in calo di oltre 1800 unità.